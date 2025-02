Wasserleitungen in der Region Mykolajiw: eine Reihe von Entscheidungen sind getroffen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Regierung hat das Verfahren für die Verwendung von 8 Mrd. Hrywnja für den Bau der Hauptwasserleitungen in der Region Mykolajiw genehmigt.

Am 7. Februar hat das Ministerkabinett das Verfahren für die Verwendung von 8 Mrd. Hrywnja für den Bau der Hauptwasserleitungen in der Region Mykolajiw gebilligt und eine Entscheidung zur Beschleunigung der Durchführung der Arbeiten getroffen. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal am Ende der Regierungssitzung bekannt, berichtet das Regierungsportal.

„Die zweite wichtige Entscheidung zur Unterstützung der Regionen ist ein Beschluss über den Bau der Hauptwasserleitungen in der Region Mykolajiw. Russische Terroristen haben zuerst die Dnjepr-Nikolaew-Wasserleitung zerstört und dann das Wasserkraftwerk Kachowskaja in die Luft gesprengt und damit die Stadt des Zugangs zu Trinkwasser beraubt. Auf Anweisung des ukrainischen Präsidenten stellt die Regierung in diesem Jahr 8 Milliarden Hrywnja für den Bau der Hauptwasserleitungen in der Region Mykolajiw bereit. Und heute genehmigen wir das Verfahren für die Verwendung dieser Mittel“, sagte der Regierungschef.

Er erinnerte daran, dass das Projekt den Bau von drei Abschnitten der Wasserentnahme aus dem Fluss Südlicher Bug vorsieht.

„Wir treffen die notwendigen Entscheidungen, um die Umsetzung aller Arbeiten zu beschleunigen und die Risiken einer vorzeitigen Fertigstellung zu minimieren. Die zuständigen Abteilungen stehen vor der Aufgabe, die Arbeiten in kürzester Zeit abzuschließen, damit Mykolajiw wieder über eine stabile Wasserversorgung verfügt“, sagte der Ministerpräsident.