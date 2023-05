Weiterer Preisverfall auf dem europäischen Gasmarkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gaspreise in Europa fallen am letzten Arbeitstag der Woche weiter. Dies geht aus den Daten der Londoner ICE-Börse vom Freitag, dem 26. Mai, hervor.

Die Kosten für Juni-Futures am TTF-Hub in den Niederlanden sind auf 280 $ pro tausend Kubikmeter oder weniger als 25 € pro MWh gefallen (auf der Grundlage des aktuellen Euro/Dollar-Wechselkurses, ICE-Preise sind in Euro pro MWh angegeben).

Dies ist das niedrigste Preisniveau seit Mai 2021, als Russland vor dem Einmarsch in die Ukraine erstmals die Energielieferungen nach Europa drosselte.

Aufgrund der hohen Gasspeicherkapazitäten, der Rekorde bei den Flüssiggaslieferungen und des warmen Wetters wird Gas in Europa immer billiger. Im Mai wurde 32 % weniger Gas in die unterirdischen Speicher Europas gepumpt als im vergangenen Jahr, was einer der niedrigsten Werte der letzten Jahre ist. Gleichzeitig liegt die Speicherauslastung bereits bei 66,5 % und ist damit die zweithöchste in diesem Zeitraum des Jahres.

Die LNG-Eingänge von den Terminals in das europäische Fernleitungsnetz erreichten im April mit 12,07 Mrd. m3 ebenfalls ein Allzeithoch. Die Rekord-LNG-Flüsse nach Europa halten auch im Mai an.