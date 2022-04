WizzAir hat den Ticketverkauf aus der Ukraine wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ungarische Fluggesellschaft WizzAir nimmt den Ticketverkauf aus der Ukraine wieder auf. Für eine Reihe von europäischen Zielen ist die Buchung bereits ab Juli 2022 möglich, berichtet MyCheapTrip.

So sind die Flughäfen in der Ukraine wieder in das Buchungssystem der Fluggesellschaft aufgenommen worden.

„Ungarische Low-Cost-Carrier WizzAir glaubt an den Sieg der Ukraine sehr bald, so nimmt den Verkauf von Tickets für Flüge von Kiew und Odessa bereits ab Juli 2022“, – schreibt die Veröffentlichung.

Bisher hat das Buchungssystem nur zwei Abfahrtsorte in der Ukraine – Kiew und Odessa. Die nächstgelegenen Termine sind der 4. Juli.

Die Kosten für einen Flug von der Ukraine in eine europäische Stadt beginnen bei 300 Hrywnja. Ein Handgepäckstück ist im Preis inbegriffen. Mahlzeiten und zusätzliche Dienstleistungen sind nicht inbegriffen.