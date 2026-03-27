Es wurden personelle Entscheidungen getroffen: Die Partei „Diener des Volkes“ hielt einen Parteitag ab, Quelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

RBK Ukrajina erfuhr die Ergebnisse des Parteitags der Partei „Diener des Volkes“ Die Partei „Diener des Volkes“ hielt heute, am 27. März, einen Parteitag ab. Im Rahmen der Veranstaltung wurden unter anderem Entscheidungen zu Personalfragen getroffen.

Dies teilte eine Quelle RBK Ukrajina mit.