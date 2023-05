Zhadan zur Sprachfrage: „Die Ukrainer sind selbst schuld am Verlust der Subjektivität“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Schriftsteller, Frontmann der Band Zhadan und Dogs, Serhiy Zhadan äußerte sich zur Bedeutung der Sprachenfrage für die Wahrnehmung der Ukrainer in der Welt: „Wir Ukrainer geben bis zuletzt, auch heute noch, mehr als genug Gründe, an unserer Subjektivität zu zweifeln. Wenn 10 Millionen Bürger von hier weggehen, und wie viele von ihnen sprechen dort Russisch? Ich meine, wie das alles in den Augen der Europäer aussieht. Wir können so viele Erklärungen finden, wie wir wollen, Argumente zu unseren Gunsten, warum wir so sind, warum wir so traumatisiert sind, warum es so schwierig für uns ist, aber solange ihr nicht die Verantwortung für euer Handeln übernehmt, solange ihr nicht die Verantwortung dafür übernehmt, aus welchem Land ihr kommt, wird das niemand für euch tun“, sagte Zhadan im YouTube-Kanal Pryama Czerwona.

Seiner Meinung nach muss jede sanfte Macht, die sanfte Ukrainisierung, durch gesetzgeberische Maßnahmen unterstützt werden: „Wir haben ein Gesetz über die Sprache, wenn Sie ein Bürger der Ukraine sein und in der Ukraine leben wollen, halten Sie sich bitte an die ukrainischen Gesetze, denn die Nichteinhaltung der ukrainischen Gesetze führt zur Schaffung von Quasi-Republiken“, betonte der Schriftsteller…