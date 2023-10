Zwei Gruppen von Shaheds fliegen über der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des Sonntags, 29. Oktober, wurde in mehreren Regionen der Ukraine wegen des Starts von Angriffsdrohnen durch die Russen ein Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte warnte vor der Bewegung von zwei Gruppen von Drohnen.

„Die erste Gruppe von Drohnen in der Region Tscherkassy – die Richtung der Bewegung nach Norden“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus, so das Militär, die zweite Gruppe von UAVs in der Region Winnyzja aufgezeichnet – sie bewegt sich in nordwestlicher Richtung.

In Winnyzja publiki wird über die Arbeit der Luftverteidigung in der Region berichtet. Einige Drohnen bewegen sich weiter in Richtung der Region Chmelnyzkyj.

Über Explosionen wird auch in der Region Kiew berichtet.

Wir werden daran erinnern, dass die ukrainische Luftabwehr gestern Abend fünf Shahedin zerstört hat.