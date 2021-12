Die Überweisungen in die Ukraine nahmen um ein Viertel zu

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Volumen der privaten Überweisungen aus dem Ausland in die Ukraine betrug im Oktober 2021 1.356 Millionen Dollar, 25,0% mehr als ein Jahr zuvor (1.085 Millionen Dollar). Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine.

Insgesamt erhielt die Ukraine von Januar bis Oktober 2021 11.986 Millionen Dollar, 23,3% mehr als im Vorjahr (9.721 Millionen Dollar).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Überweisungen in die Ukraine in den letzten 10 Monaten bereits die Einnahmen für das gesamte Jahr 2020 (11.980 Millionen Dollar) überschritten haben.

Die Nationalbank berücksichtigte in ihren Statistiken sowohl offizielle als auch inoffizielle Kanäle für Geldzuflüsse in die Ukraine. So wurden von Januar bis Oktober 2021 5.351 Mio. USD über informelle Kanäle ins Land transferiert, das sind 1.620 Mio. USD mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (3.303 Mio. USD).