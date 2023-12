Ein Su-34-Kampfjet wurde im Sektor Mariupol abgeschossen und eine Su-30 wurde in der Region Odessa ins Visier genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Flugabwehrschützen der ukrainischen Luftwaffe haben im Sektor Mariupol einen russischen Su-34-Kampfbomber abgeschossen und im Sektor Odessa ein weiteres feindliches Flugzeug ins Visier genommen, die Informationen über den Abschuss werden derzeit überprüft.

Quelle: Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe Generalleutnant Mykola Oleshchuk im Telegram

Direkte Ansprache: „Wir wehren einen weiteren Angriff der Shaheda ab.

Anzeige: Im Odessa-Sektor gab es einen Kampfeinsatz gegen eine russische Su-30 im Schwarzen Meer – wir untersuchen das Material der Zielkontrolle, um sicher zu wissen, ob das Ziel getroffen wurde oder nicht.

Es wurde jedoch bestätigt, dass unser Flugabwehrraketensystem einen Su-34-Jagdbomber im Sektor Mariupol getroffen hat! Er ist nicht zum Flugplatz zurückgekehrt.

„Ewiger Flug, Brüder!

Fröhliche Weihnachten!“

Zur Erinnerung: Am Heiligabend, dem 24. Dezember, griff Russland die Ukraine erneut mit mehreren Gruppen von Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed an, in Odessa waren Explosionen zu hören. Die Luftwaffe warnte vor einem Raketenangriff.