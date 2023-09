365 Tausend Hektar Land wurden in der Ukraine verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden seit zwei Jahren des offenen Marktes und bis Mitte September 365 Tausend Hektar im Rahmen von Kaufverträgen verkauft. Für den gesamten Zeitraum des offenen Marktes von Land wurde 448 Tausend Hektar veräußert. Dies berichtet die Plattform für die Arbeit mit offenen Daten Opendatabot unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der Studie des Monitoring of land relations.

Das billigste Land aller Zeiten seit der Öffnung des Marktes war das Land in der Region Cherson – 23 Tausend Hrywnja pro Hektar. Das teuerste Land liegt in der Region Lwiw. Die Kosten für Land betragen dort 132 Tausend Hrywnja pro Hektar.

Es ist festzustellen, dass die größte Menge an Land für zwei Jahre geerbt wurde – 828 Tausend Hektar. Mehr als die Hälfte (203 Tausend Hektar) wurde in den ersten acht Monaten verkauft, noch bevor die Invasion in vollem Umfang begann.

Berichten zufolge hat sich der Markt seit Februar 2023 etwas erholt, wobei sowohl die Zahl der Transaktionen als auch die verkaufte Fläche im Sommer zurückgegangen sind.

Dies könnte auf die Erwartung zurückzuführen sein, dass der Kreis der Landkäufer erweitert wird, denn ab 2024 werden auch juristische Personen Land kaufen können.

Die durchschnittliche Fläche einer „Kauf- und Verkaufstransaktion“ beträgt 2,2 Hektar. Der durchschnittliche Transaktionspreis liegt bei 39-45 Tausend Hrywnja.

Infografik Opendabot über den durchschnittlichen Preis eines Hektars Land in den Regionen

Wir werden daran erinnern, dass in der Ukraine vom 1. Juli 2021 bis zum 1. Juli 2023 1% der landwirtschaftlichen Flächen verkauft wurde.

Frühere Gosgeokadastr erzählt, wer Zugang zu Informationen über das Land hat.