40 Angriffe, ein verwüsteter Friedhof und 6 Verletzte: So verlief der letzte Tag in der Region Dnipropetrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Unter den Verletzten in der Region Dnipropetrowsk befindet sich ein Kind Die russische Armee hat innerhalb eines Tages mehr als 40 Angriffe mit Drohnen und Artillerie auf fünf Bezirke der Region Dnipropetrowsk durchgeführt. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter ein 16-jähriger Junge, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha.

Nikopol

Unter Beschuss gerieten das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Marhanezk, Pokrowsk und Tscherwonohryhorivsk. Mehrfamilienhäuser, Privathäuser und Autos wurden zerstört.

Vier Menschen wurden verletzt. Ein 16-jähriger Junge wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Männer im Alter von 18 und 39 Jahren sowie eine 45-jährige Frau werden ambulant behandelt.

Sinelnikivschyna

Die Russen griffen die Gemeinden Schachtarska und Raivska an. Ein Unternehmen und Fahrzeuge wurden beschädigt.

Bezirk Dnipro

In der Gemeinde Slobozhanska wurden ein Friedhof, ein landwirtschaftlicher Betrieb, ein Privathaus und Fahrzeuge zerstört.

Bezirk Samariv

Ein Angriff traf die Gemeinde Pischanska. Es wurden Privathäuser und die Infrastruktur beschädigt. Eine 73-jährige Frau und ein 86-jähriger Mann wurden verletzt – beide werden zu Hause behandelt.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 2. Juni führten die Russen einen groß angelegten kombinierten Angriff auf Dnipro durch – aufgrund der hohen Zahl der Todesopfer wurde in der Stadt ein Trauertag ausgerufen.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung ist die Zahl der Todesopfer auf 16 gestiegen, darunter auch Kinder.