70% der Einrichtungen sind an die Heizung angeschlossen - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Etwa 70% der Häuser und der sozialen Infrastruktur in der Ukraine sind bereits an die Heizung angeschlossen. Dies erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal.

Ihm zufolge müssen die Heizwerke in allen Regionen und Städten ordnungsgemäß ausgestattet werden.

„Es liegt in der persönlichen Verantwortung der Bürgermeister, Gemeindevorsteher und Leiter der regionalen Militärverwaltung“, so der Ministerpräsident.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Leiter der regionalen Militärverwaltung über den Beginn der Heizperiode in ihren Regionen berichtet haben.

Insbesondere in den Unterkarpaten und in der Region Chmelnyzkyj sind 100 % der Heizkessel in Betrieb, in der Region Ternopil fast 100 %, in der Region Wolhynien 93 %, in der Region Iwano-Frankiwsk 92 %, in der Region Lwiw 27 %, in der Region Riwne 94 % und in der Region Czernowitz über 70 %.

„Wir müssen lernen, in einem ständigen Sparregime zu leben und den Gemeinden allenfalls alternative Energieerzeugungsanlagen zur Verfügung stellen. Auf Beschluss der Regierung haben wir bereits Energie- und Wärmeversorgungsprodukte von der Mehrwertsteuer und den Einfuhrzöllen befreit“, sagte Schmyhal.

Ihm zufolge entlastet ein rechtzeitiger Beginn der Heizsaison das Stromnetz.

Zuvor hatte der Ministerpräsident erklärt, dass 60 % der Einrichtungen in der Ukraine an das Heizsystem angeschlossen sind.