Angriff auf die Region Chmelnyzkyj: mehr als 20 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Chmelnyzkyj steigt die Zahl der Verletzten infolge eines nächtlichen Angriffs durch russische Aggressoren weiter an. Es gebe bereits 21 Verletzte, teilte die örtliche regionale Militärverwaltung am Samstag, den 13. Mai, mit.

Bis jetzt haben wir 21 Verletzte. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, andere wurden medizinisch versorgt und in die ambulante Versorgung verlegt“, hieß es in der Erklärung.

Die Behörden bestätigten, dass der Feind eine der kritischen Infrastruktureinrichtungen der Region getroffen hat, die sich außerhalb der Siedlungen befinden.

„In den Siedlungen, die sich in der Nähe des Epizentrums des Einschlags befinden, haben starke Explosionswellen zivile Einrichtungen beschädigt: Fenster und Türen gingen zu Bruch, Dächer wurden beschädigt. Insbesondere wurden Bildungs-, medizinische und kulturelle Einrichtungen, Verwaltungsgebäude, Industrieanlagen, mehrstöckige und einzelne Wohngebäude beschädigt“, so die regionale Militärverwaltung.

Später wurde bekannt, dass die Flugabwehr 17 der 21 von den Russen abgeschossenen feindlichen Drohnen abgeschossen hat…