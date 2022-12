Der Angriff von Shahed auf die Ukraine: Was ist bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Russische Truppen haben am Mittwochabend, den 28. Dezember, einen weiteren iranischen Drohnenangriff auf die Ukraine durchgeführt. In einer Reihe von Regionen gab es Explosionen.

So berichtete Witalij Kim, Leiter des OV Mykolajiw, dass es „überall viele Abschüsse gab“.

Das Luftkommando Ost berichtete seinerseits, dass Luftkommandoeinheiten fünf feindliche Drohnen in der Region Dnipropetrowsk zerstört haben.

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, sagte, die Russen hätten die Stadt mit Hilfe von Scheichs angegriffen.

„Eines der Infrastrukturobjekte wurde ins Visier genommen“, sagte er.

Und der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, fügte hinzu, die Russen hätten Charkiw und die Region angegriffen. Er forderte die Bewohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

Nach Angaben von Suspilne gab es auch in Sumy und der Region eine Explosion. Die örtlichen Behörden baten darum, die Einzelheiten nicht in sozialen Netzwerken zu diskutieren und auf offizielle Informationen zu warten.

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Dmytro Zhyvitskyy, erklärte jedoch später, dass die Gefahr vorüber sei.

„Gehen Sie zu Bett. Es ist offiziell“, schrieb er auf Telegram.

Zuvor hatte Witali Kim vor einem russischen Drohnenangriff gewarnt und gesagt, dass „Mopeds“ erwartet würden.

Wie wir bereits berichtet haben, werden in der Region Kiew spezielle akustische Sensoren installiert. Damit wird es möglich sein, russische Drohnen oder Raketen auch an Orten aufzuspüren, an denen sich keine Menschen aufhalten.

