Die Arbeit des Fährkontrollpunktes an der Grenze zu Rumänien wurde wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Arbeit des Fähren-Kontrollpunktes an der Grenze zu Rumänien Orlowka-Isakcha in der Region Odessa wurde wieder aufgenommen. Dies teilte der staatliche Grenzdienst der Ukraine (State border service of Ukraine) am Dienstagabend, 26. September, mit

„Die Arbeit am Fähren-Kontrollpunkt Orlowka in der Region Odessa wurde wieder aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

Zuvor war die Arbeit an diesem Grenzübergang ausgesetzt worden, um „Maßnahmen zur Stabilisierung des Betriebs nach dem nächtlichen Angriff des Feindes durchzuführen.“

Wie wir geschrieben haben, funktionierte wegen des nächtlichen Angriffs Russlands in der Region Odessa der Kontrollpunkt mit Rumänien nicht. Gleichzeitig haben feindliche Drohnen die Grenze nicht überquert.