Arestowytsch besuchte die befreite Stadt Irpin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes, besuchte am Samstag, den 2. April, die von den russischen Besatzern befreite Stadt Irpin und kündigte dort vor Journalisten eine Frist für die Beendigung des Krieges an.

So sagte der Sprecher, dass der Ausgang dieses Krieges in 2-3 Wochen entschieden sein wird.

„Ich denke, es wird alles zu unseren Gunsten entschieden werden. Sie haben keine Reserven, um in dieser Phase aktiv zu bleiben. Es wird mindestens 2-3 Monate dauern, diese Reserven zu sammeln. Die Sanktionen werden die Wirtschaft zerstören. Das Problem sollte also in 2-3 Wochen behoben sein. Ich habe oft von 2-3 Wochen gesprochen, aber das ist der Beginn der zweiten Phase. Sie beginnt jetzt. Ich denke, sie müssen innerhalb von drei Tagen aktiv ausreisen, und danach werden zwei Wochen alles lösen“, sagte er.

Gleichzeitig gab Arestowytsch seiner Überzeugung Ausdruck, dass die russischen Truppen nicht in die Region Kiew zurückkehren werden.

„Sie werden mit Sicherheit nicht hierher zurückkommen. Denn um hierher zurückzukommen, muss man mindestens die gleiche Gruppierung schaffen, wozu sie nicht in der Lage sind. Sie haben kein Mobilisierungspotenzial“, versicherte der Berater.

Auf seiner Facebook-Seite postete Arestowytsch ein Foto des von den Invasoren zerstörten Irpin, und in einem Video sagte er, dass „alles in Ordnung sein wird, es gibt nichts zu befürchten“…