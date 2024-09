Asow-Kämpfer sind zum ersten Mal seit einem Jahr aus der Gefangenschaft zurückgekehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Asow-Brigade hat bekannt gegeben, wie viele Soldaten noch in Gefangenschaft sind. Wir sprechen von mehr als 900 Kämpfern.

Bei dem heutigen Austausch von Kriegsgefangenen wurden 15 Asow-Kämpfer freigelassen. Darüber berichtet der Telegram-Kanal der 12. Brigade der Spezialeinheit Asow.

„Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr sind Asow-Kämpfer aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. 4 Brüder und 11 Boten verbrachten mehr als zwei Jahre in Gefangenschaft und haben sich heute mit ihren Angehörigen getroffen. Wir danken dem Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, dem Sicherheitsdienst der Ukraine, dem Ministerium für Innere Angelegenheiten, der Hauptabteilung des Geheimdienstes und all jenen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Asow-Kämpfer nach Hause zurückgekehrt sind“, heißt es in der Botschaft.

Es wird darauf hingewiesen, dass für jeden Kämpfer der Brigade, die jetzt die Verteidigungslinie in einer der schwierigsten Richtungen hält, die Rückkehr von Kameraden aus der Gefangenschaft die größte Motivation ist.

„Heute sind noch mehr als 900 Asow-Kämpfer in Gefangenschaft. Wir werden für jeden von ihnen kämpfen, uns an sie alle erinnern und jeden von ihnen in seine Heimat zurückbringen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft den Prozess der Befreiung der Soldaten der 12. Asow-Brigade aus der Gefangenschaft systematisieren können“, so die Brigade.