Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Eine Petition zur Freigabe der Bereitstellung von Waffen und Unterstützung für die 12. Brigade der Asow-Spezialkräfte durch die Vereinigten Staaten wurde abgelehnt.

Dies wurde auf der Telegramseite von Asow berichtet.

„Asow verteidigte Mariupol im Jahr 2022 mit begrenzten Ressourcen und veralteten Waffen. Dies war das Ergebnis von Änderungen der US-Gesetze, die seit 2017 in Kraft sind und die „die Bereitstellung von Waffen und Ausbildung oder andere Unterstützung für das Asow-Bataillon blockieren“, so die Brigade. Sie sagte, dass eine Petition, in der die politische Führung der Ukraine aufgefordert wird, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die Änderung, die die Bereitstellung von US-Waffen an Asow verbietet, aus dem US Consolidated Appropriations Act entfernt wird, abgelehnt wurde.

„Die Website der offiziellen Website des ukrainischen Präsidenten hat die Petition zweimal abgelehnt. Asow hat seine Professionalität und Entschlossenheit bewiesen, indem es die russische Aggression mit Blut zurückgeschlagen hat. Die Soldaten der 12. Asow-Brigade verteidigen jeden Tag die zivilisierte Welt und brauchen Unterstützung, um moderne westliche Waffen zu erhalten“, erklärte die Brigade.

Zuvor, am 19. April, hatte der Kommandeur der Asow-Brigade, Denis Prokopenko (Redis), die Aufhebung der Änderungen der US-Gesetzgebung gefordert, die den Transfer westlicher Waffen an seine Militäreinheit verbieten.

