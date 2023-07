Ein Ausländer schoss auf eine Tankstelle bei Uschhorod

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe von Uschhorod hat die Polizei einen Ausländer festgenommen, der auf eine Tankstelle geschossen hat. Darüber berichtet die Polizei der Region Transkarpatien.

„Gestern, 23. Juli, etwa 23 Stunden auf der Linie „102“ erhielt eine Nachricht, dass in dem Dorf Holmok in der Nähe der Tankstelle eine große Konzentration von Menschen und Autos, hörte die Klänge von Schüssen. Mehrere Polizeibesatzungen und die Spezialeinheit der Polizei reagierten auf den Anruf. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen dem Fahrer des Mazda und einer Gruppe junger Leute zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf der Mann mehrere Schüsse in die Luft abgab und in eine unbekannte Richtung davonfuhr“, – so die Polizei.

Ein paar Minuten später wurde der Schütze festgenommen, fand sein Auto, das er auf der Seite der Straße links.

„Der Angreifer entpuppte sich als ein 33-jähriger Ausländer. In seinem Auto fanden die Ermittler eine Waffe, vermutlich eine Schreckschusspistole, aus der er Schüsse abgab“, so die Polizei weiter.

Die Polizei überprüfte auch die Personen, mit denen der Verdächtige in Konflikt geraten war.

„Am Tatort fand die Polizei 33 Teilnehmer: vier Mädchen, fünf Minderjährige und weitere Männer unter 27 Jahren. In ihrem Besitz und in ihren Autos wurden keine verbotenen Gegenstände gefunden“, schrieb der Pressedienst der Polizei.

Es wird berichtet, dass niemand durch die Schießerei verletzt wurde.