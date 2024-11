Der Automobilkonzern Jaguar Land Rover hat seine russischen Vermögenswerte verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russische Vertretung des britischen Autokonzerns Jaguar Land Rover hat eine Gruppe lokaler Topmanager der Russischen Föderation erworben. Dies geht aus den Daten des Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation hervor, berichtet DW.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Eigentümer von 100% der Aktien der Repräsentanz wurde LLC Temporary Investigation CommissionD Motors, in Moskau am Ende des Jahres 2022 registriert.

Jaguar Land Rover wurde im Jahr 2008 in Moskau gegründet. Jaguar Land Rover hat Anfang 2022 inmitten des Krieges in der Ukraine die Lieferungen nach Russland gestoppt, wobei der Umsatz von 7,5 Mrd. RUB auf 1,5 Mrd. RUB im Jahr 2023 zurückging.

Im Jahr 2022 betrug der Nettoverlust von Jaguar Land Rover mehr als 1 Milliarde Rubel, im Jahr 2023 – 560 Millionen Rubel.

Zur Erinnerung: Das französische Unternehmen Auchan hat beschlossen, seine russische Niederlassung zu verkaufen, weil es unter den EU-Sanktionen nicht weiterarbeiten kann.