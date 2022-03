Büro des Präsidenten: Wir können mit der Vorbereitung eines Treffens der Präsidenten beginnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Alle Voraussetzungen für ein Treffen zwischen dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin sind gegeben, und die Vorbereitungen können beginnen. Dies erklärte am Mittwoch, den 30. März, Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes.

„Es wurde ein Paket von Dokumenten vorbereitet, mit denen wir bereits sprechen, und es wurden der russischen Seite Vorschläge unterbreitet. Sie sagen, dass man im Prinzip bereits mit den Vorbereitungen für ein Treffen der Präsidenten beginnen kann. Wann genau dies geschehen wird, ist eher eine logistische Frage. Denn die Russen müssen sich unsere Vorschläge ansehen und eine Art vorläufige Antwort darauf geben“, sagte Podoljak.

Er sagte, dass die Arbeitsuntergruppen weiterhin online arbeiten, um bestimmte Positionen in der Vereinbarung zu klären.

„Wir glauben, dass das Dokumentenpaket fertig ist. Das Schlüsseldokument ist der Vertrag über Sicherheitsgarantien, in dem es um Krieg und Frieden geht und zu dem bereits Länder erklärt haben, dass Andrij Jermak sich mit ihnen beraten wird. Wir können uns also wahrscheinlich darauf einigen, dass es in naher Zukunft ein Treffen der Präsidenten geben wird. Es ist unmöglich, einen genauen Zeitpunkt zu nennen, da es sich bereits um ein logistisches Problem handelt“, sagte Podoljak.

Er sagte, dass ein gesamtukrainisches Referendum dazu beitragen wird, die Bestimmungen des Sicherheitsvertrags der Ukraine zu bestätigen.

„Um sicherzustellen, dass der Sicherheitsvertrag völkerrechtlich verankert ist, wird das Verfahren wie folgt aussehen: ein Referendum in der Ukraine und dann die Ratifizierung durch die Parlamente der Garantiegeberstaaten und die Werchowna Rada. Natürlich wird es heute kein Referendum geben, weil heute das Kriegsrecht gilt. Es ist ein Krieg im Gange. Das Verfahren für die Durchführung von Referenden in der Ukraine ist klar und ausgewogen, und wir werden erst dann ein Referendum durchführen, wenn die russischen Truppen das ukrainische Territorium verlassen haben“, sagte Podoljak.

Die russischen Truppen sollten sich mindestens auf die Positionen zurückziehen, die sie am 23. Februar dieses Jahres innehatten, erklärte er.

Nach den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei sagte Podoljak am Vortag, es gebe eine Chance, den Krieg zu beenden…