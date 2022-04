Die Besatzer haben die Hälfte der Stadt Popasna - Leiter der OVA - eingenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Luhansk haben die russischen Besatzer die Hälfte der Stadt Popasna eingenommen. Dies teilte der Leiter der Region, Serhij Gaidai, am Donnerstag, 21. April, mit.

Ihm zufolge sind in Popasna seit Beginn der russischen Invasion mehr als 100 Menschen getötet worden. Heute leben noch mehr als 2,5 Tausend Einwohner in der Stadt.

„Aus dem besetzten Teil von Popasna ‚evakuieren‘ die Russen, das heißt, sie deportieren die Menschen nach Pervomaisk. Die Straßenkämpfe dauern an, die Menschen leben in Luftschutzkellern und können wegen des dichten Beschusses nicht nach draußen gehen“, heißt es in dem Bericht.

Gaidai fügte hinzu, dass es in Popasna keine erhaltenen Häuser mehr gibt. Nur Militärärzte leisten medizinische Hilfe. Es ist schwierig, die Stadt zu evakuieren, aber 60 Anwohnern ist es heute gelungen, evakuiert zu werden…