Die Besatzer ließen den Journalisten nach acht Tagen Folter frei

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Besatzer in der Region Charkiw haben den gefangenen ukrainischen Journalisten Oleh Baturin nach fast acht Tagen der Folter freigelassen. Baturins Brief wurde am Sonntag, den 20. März, von seinem Kollegen Ivan Antipenko auf Facebook veröffentlicht.

„Die Besetzer haben den Journalisten Oleg Baturin freigelassen. Ich habe mit ihm gesprochen und war sehr froh, die Stimme seines Freundes zu hören“, schrieb Antipenko.

Vollständiger Text des Briefes von Oleg Baturin

„Ich habe viel Gewicht verloren. Sehr schmutzig. Müde. am 12. März um 17.00 Uhr wurde ich am Busbahnhof von Kakhovska aufgegriffen. Geschlagen. Gedemütigt. Bedroht. Sie sagten, sie würden mich töten. Fast acht Tage. 187 Stunden Gefangenschaft. Fast kein Essen. Mehrere Tage mit fast keinem Wasser. Keine Seife, keine Kleidung zum Wechseln. Keine Ahnung, wo ich war. Aber sie wussten genau, warum. Sie wollten zerbrechen, zertrampeln. Um zu zeigen, was jedem Journalisten passieren wird: Sie werden beraubt werden. Du wirst getötet werden. Ich hatte die Möglichkeit, ins Ausland oder in eine große Stadt zu gehen. Aber mit meinem Leben wollte ich beweisen, dass ich in einer Kleinstadt leben kann und versuchen, sie mit all meinen Aktionen zu verbessern. Ja, auch wenn Kachowka keine ideale Stadt ist, aber es ist meine Heimatstadt. Ich liebe es sehr. Meine Freunde, die meine Werte teilen, leben hier, meine Verwandten leben hier und es gibt Menschen, auf die ich stolz bin. Mein Herz ist für immer bei dir. Ich liebe meine Heimatstadt Cherson. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, ehrlich und objektiv zu sein und anderen von der Region zu erzählen, die mir am Herzen liegt, die ich entdecken, bewundern und in die ich mich verlieben möchte. Die Gemeinden Milovoe und Novoraysk, Gornostaevka und Novoalexandrovka sind mir ans Herz gewachsen. Ich bin stolz darauf, dass das Schicksal mich mit Ihnen zusammengeführt hat. Aber die Region Cherson ist auch ein kleines Iwanowka, das mir seit meiner Kindheit ans Herz gewachsen ist, meine Lieblingsorte Schtschasliwzewe und Zmiwka, Stanislaw und Neu-Kachowka, Skadowsk und Veseloe, Golaja Prystan und Chaplynka. Ich kann sie nicht alle zählen. Ich liebe und bewundere Sie alle sehr und glaube, dass Sie alle eine gute Zukunft vor sich haben. Fast 8 Tage lang saß ich mit gesenktem oder bedecktem Kopf. Sie hatten Angst, dass ich ihre Gesichter sehen könnte. Aber wenn ich meine zeige, Schwesterchen, habe ich keine Angst.“

Zuvor hatte der Bürgermeister von Melitopol über seine Entführung gesprochen. Die Insassen zwangen Fjodorow, Dokumente über die „Ernennung“ der Bürgermeisterin Galina Danilchenko zu unterzeichnen – zehn bewaffnete russische Soldaten waren ständig bei ihm in der Zelle.

Die Insassen ließen auch das entführte Oberhaupt der Gemeinde Velikoburlutsk frei. Wiktor Tereschtschenko befindet sich jetzt im Krankenhaus, und es sind keine Einzelheiten über die Situation bekannt. Gleichzeitig verhinderten die Besatzer, dass humanitäre Hilfe nach Isjum gelangte.