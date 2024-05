Der Besuch von Blinken: Kuleba nennt Schlüsselthema

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Besuch von Antony Blinken ist ein Signal der Unterstützung für unsere Verteidiger, dass die USA nahe sind, dass Hilfe kommt, sagte der Minister.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen des ukrainischen Außenministers Dmitri Kuleba mit US-Außenminister Antony Blinken standen die Lage im Osten unseres Landes, die Beschleunigung der Waffenlieferungen an die Streitkräfte der Ukraine und die Suche nach zusätzlichen Patriot-Systemen. Darüber sagte der Chef des Außenministeriums auf einer Pressekonferenz in Kiew am Mittwoch, den 15. Mai.

„Als wir über fast jedes Thema sprachen, lag der Schwerpunkt auf den Regionen Charkiw und Donezk. Das sind die schwierigsten Gebiete an unserer Front. Und Tonys heutiger Besuch ist auch ein Signal der Unterstützung für unsere Verteidiger, dass die Vereinigten Staaten nahe sind, dass Hilfe kommt. Diese Hilfe wird unseren Widerstand noch effektiver machen“, sagte Kuleba.

Er betonte, dass der wichtigste Punkt, den sie mit Blinken besprochen haben, die Schnelligkeit der Lieferung der Militärhilfe ist.

„Alles muss schnell gehen. Die Waffen müssen schnell kommen, damit wir die Möglichkeit haben, die Offensivpläne der Russischen Föderation in der Ukraine zu vereiteln und ihre aggressiven Pläne für den Rest Europas und die euro-atlantische Gemeinschaft zu verhindern“, fügte der Minister hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Antony Blinken am 14. Mai in Kiew eingetroffen ist. Er sprach über das Sicherheitsabkommen mit der Ukraine für 10 Jahre, das die Vereinigten Staaten abzuschließen beabsichtigen.

Heute kündigte Blinken Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 2 Milliarden Dollar an und äußerte sich auch zu der Möglichkeit von Friedensgesprächen mit Russland.