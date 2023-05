Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Explosionen ereigneten sich am Dienstagabend, 30. Januar, in der Nähe der Stadt Saki auf der vorübergehend besetzten Krim. Diese Siedlung befindet sich in der Nähe von Novofedorivka, wo sich der russische Luftwaffenstützpunkt befindet. Der Telegram-Kanal Krymskiy Vyter erklärte.

„Die Explosionen im Bereich der Stadt Saki wird von unserem Unterzeichner berichtet“, – sagte in der Nachricht.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Explosionen auf dem Flugplatz bei Saki im August stattgefunden haben.

Damals brannten insbesondere Munitionsdepots und ein Luftsmog in Novofedorivtsi.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass damals das Thema der Explosionen auf dem Flugplatz in Nowofedoriwzi auf der besetzten Krim in den sozialen Medien metaphorisch aufgegriffen wurde.

