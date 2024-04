Borrell sagte, der Krieg in der Ukraine werde bis zu den US-Wahlen andauern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Der Krieg in der Ukraine wird bis nach den US-Wahlen andauern.

Der russische Diktator Wladimir Putin könnte jede Entscheidung über den Krieg gegen die Ukraine mindestens bis zum Herbst verschieben, sagte der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außenpolitik, Josep Borrell, auf dem Weltwirtschaftsforum in Riad, wie breakingthenews.net berichtet.

Er rechnet nicht mit einem schnellen Ende des Krieges der Ukraine gegen Russland.

„In der Zwischenzeit müssen wir die Menschen in der Ukraine unterstützen. Wir haben uns verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen, als der Krieg begann, und wir müssen die Ukraine so lange unterstützen, bis die Ukrainer in der Lage sind, Widerstand zu leisten und bis Putin beschließt, diesen Krieg zu beenden“, sagte Borrell.