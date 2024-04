Botschafter Bodnar: Der Krieg in der Ukraine ist in die Phase der "taktischen Konflikte" eingetreten und dies hat zu einem Rückgang des Interesses der Welt an diesem Krieg geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der ukrainische Botschafter in der Türkei, Wassyl Bodnar, sagte, dass der russisch-ukrainische Krieg in die Phase der „taktischen Konflikte“ eingetreten ist und dies zu einem Rückgang des Interesses der Welt an diesem Krieg geführt hat.

Er sagte dies während eines Treffens mit Journalisten in Ankara, berichtet die Agentur Anadolu.

Bodnar sagte auch, dass Russland weiterhin zivile Infrastrukturen angreift und dies zu Zerstörungen in vielen Städten der Ukraine geführt hat.

Der Diplomat betonte, dass die ukrainischen Initiativen zur Friedenssicherung fortgesetzt werden und ein globaler Friedensgipfel geplant ist. Er wies darauf hin, dass der Friedensgipfel im Juni in der Schweiz stattfinden wird und fügte hinzu, dass die Türkei bereits früher Friedenstreffen abgehalten hat und Kiew hofft, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan an dem Gipfel teilnehmen wird.

Am 10. April wurde bekannt, dass die Schweiz einen von der Ukraine initiierten Weltfriedensgipfel ausrichten wird. Der Gipfel wird am 15. und 16. Juni im Kurort Burgenstock im Kanton Nidwalden, in der Nähe der Stadt Luzern, stattfinden.

Die Neue Zürcher Zeitung hatte zuvor berichtet, dass US-Präsident Joe Biden, der vom 13. bis 15. Juni am G7-Gipfel in Italien teilnehmen wird, möglicherweise am Globalen Friedensgipfel teilnehmen wird.

Am 15. Januar sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Besuch in der Schweiz, dass die beiden Länder mit den Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs beginnen.

Daraufhin lud die Schweiz China ein, am Weltfriedensgipfel auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs teilzunehmen.