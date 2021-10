Ein Brand an einer Tankstelle in der Nähe von Charkiw ist bereits den zweiten Tag gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit mehr als einem Tag sind Rettungskräfte damit beschäftigt, Gaskondensatrückstände an einer Tankstelle in der Nähe des Dorfes Ray-Elenivka im Gebiet Charkiw zu löschen. Dies meldete das Pressezentrum des Staatlichen Katastrophenschutzes am Freitag, den 29. Oktober.

„Ab 07:00 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle „WOG“ in der Nähe des Dorfes. In Rai-Jelenowka, Bezirk Cholodnogorsk, brennen weiterhin Gaskondensatreste durch das Absperrventil eines unterirdischen Tanks“, heißt es in der Erklärung.