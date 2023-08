Der britische Geheimdienst erklärt, warum Russlands Militär sich weigert zu kämpfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der russischen Armee gibt es einen hohen Grad an Kampfverweigerung aufgrund mangelnder Ausbildung und Motivation. Das berichtete das britische Verteidigungsministerium am 30. August in einem Bericht, der sich auf Geheimdienstinformationen stützt.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Militärgericht am 25. August zwei russische Soldaten zu mindestens zwei Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt hat, weil sie sich geweigert haben, einem Befehl zur Rückkehr an die Front in der Ukraine zu folgen. Die Publikation Mediazona berichtet, dass Russland pro Woche etwa 100 Soldaten wegen Kriegsverweigerung verurteilt.

„Wenn dieser Trend anhält, wird es jedes Jahr etwa 5.200 Verurteilungen wegen Kampfverweigerung geben“, heißt es in dem Bericht.

Analysten sagen, dass die hohe Zahl der Verurteilungen die schlechte Moral der russischen Armee und den Unwillen einiger Soldaten widerspiegelt, zu kämpfen. Die Verweigerung spiegelt wahrscheinlich die mangelnde Ausbildung, die fehlende Motivation und die hohen Stresssituationen wider, denen die russischen Soldaten entlang der gesamten ukrainischen Frontlinie ausgesetzt sind.

Während sich einige Soldaten weigern zu kämpfen und die Zermürbungsrate der Armee hoch bleibt, wird Russland die Verluste wahrscheinlich dadurch kompensieren, dass es eine Masse an schlecht ausgebildeten Soldaten an die Front schickt.

„Seit der Teilmobilisierung im September 2022 hat Russland seine Vorgehensweise in der Kriegsführung angepasst und setzt die reine Masse für offensive und defensive Operationen ein“, so das britische Verteidigungsministerium.