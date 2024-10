Der britische Geheimdienst hat vorausgesagt, wohin die Russische Föderation nach Wuhledar vorrücken wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Westen ist eines der wahrscheinlichen Ziele Bolshaya Novoselka in Richtung Saporischschja entlang der Autobahn T0509. 8 Kilometer weiter nördlich liegt Bogoyavlenka.

Nachdem die russischen Truppen die Stadt Wuhledar in der Region Donezk erobert haben, werden sie wahrscheinlich die Offensive auf das Dorf Bohojawlenka und das große Dorf Welyka Nowoselka fortsetzen. Dies meldete der britische Geheimdienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angreifer am 1. Oktober die Kontrolle über die Stadt Wuhledar am Schnittpunkt zweier wichtiger Fronten – Saporischschja und Donezk – übernommen haben. Die Eroberung erfolgte kurz nachdem die Invasoren ihre Offensivkampagne im September wieder aufgenommen hatten. Ende des Monats hatten die Truppen Wuhledar fast vollständig abgeriegelt und die ukrainischen Verteidigungskräfte zum Rückzug gezwungen.

Russland hat Berichten zufolge in den vergangenen zwei Jahren sporadische Versuche unternommen, Wuhledar einzunehmen und dabei schwere Verluste erlitten. Die Stadt befindet sich auf einer Anhöhe, was sie zu einer guten Verteidigungsposition macht.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes „ist es wahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte versuchen werden, ihre Offensive in den kommenden Wochen fortzusetzen“.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die ukrainischen Truppen neulich unter dem Druck der überlegenen Kräfte der russischen Invasoren aus der Stadt Wuhledar in der Region Donezk zurückgezogen haben.