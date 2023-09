Ein britischer Freiwilliger ist in der Ukraine tot aufgefunden worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Jordan Chadwick, ein Brite, der in den Reihen der Internationalen Legion kämpfte, wurde in der Ukraine tot aufgefunden, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Dies berichtet die britische Ausgabe von Sky News.

Es wird berichtet, dass der 31-jährige Jordan Chadwick aus der Stadt Burnley in der Grafschaft Lancashire im Nordwesten Englands stammt. Von 2011 bis 2015 diente er in der britischen Armee, und 2022 schloss er sich der Internationalen Legion zur Verteidigung der Ukraine an.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ein finnischer freiwilliger Kämpfer der Nordic Combat Medics Gruppe an der Front in der Ukraine gestorben ist.