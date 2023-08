Budanow kommentiert den Verlauf der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, hat sich in einem am 5. August veröffentlichten Interview mit der bulgarischen Ausgabe von bTV zum Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive geäußert.

Ihm zufolge ist der Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte schwierig, weil Russland gut befestigte Verteidigungslinien aufbauen konnte.

„Schwierig, das will ich nicht verschweigen, aber es ist durchaus verständlich, denn Russland hat in dieser Zeit stationäre, voll ausgerüstete, aus Beton gegossene Verteidigungsposten errichtet. Das Wichtigste ist, dass die Offensive nicht aufgehört hat, sondern weitergeht. Ich glaube, dass sie an der Bachmut-Linie etwas schneller voranschreitet als im Süden, aber das wird die Zeit zeigen“, betonte er.

Der Leiter des militärischen Nachrichtendienstes gab keine Antwort auf die Frage, welche Gebiete sie in 60 Tagen zurückgewinnen konnten, versicherte aber, dass die ukrainische Armee weiter vorankommen werde.

„Leider habe ich gerade keine Karte vor mir, um eine genaue Antwort zu geben, aber ich werde den zweiten Teil der Frage beantworten. Können wir das Gebiet, das wir bereits zurückgewonnen haben, behalten – ja, das können wir, und wir werden weitermachen“, betonte er.