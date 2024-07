Charkiw wird mehr als 100 MW an dezentraler Stromerzeugung erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stadt wird zusätzliche Notstromanlagen erhalten, die es ihr ermöglichen, auch dann zu funktionieren, wenn sie vom Hauptenergiesystem getrennt ist.

In Charkiw ist geplant, mehr als 100 MW an dezentraler Stromerzeugung zu installieren, um die Stabilität des Energiesystems der Stadt zu gewährleisten. Dies gab Energieminister Herman Haluschtschenko am Freitag, den 19. Juli, in der Werchowna Rada bekannt.

Haluschtschenko sagte, dass die Stadt zusätzliche Notstromaggregate erhalten wird, die es ihr ermöglichen werden, auch dann zu funktionieren, wenn sie vom Hauptstromnetz getrennt ist.

„Sehen Sie, im Allgemeinen gibt es viele verschiedene Arten von Zentralen, die in Charkiw arbeiten. Wir haben einen klaren Plan für die Stromerzeugung, einen klaren Plan für zusätzliche Notstromaggregate, die installiert werden, damit die Stadt auch im Falle einer Trennung vom Stromnetz funktionieren kann“, erklärte er.

Der Minister versicherte, dass in der Stadt mehr als 100 MW verteilt werden sollen.

Erinnern Sie sich, dass die Ukraine mit Hilfe von Partnern beabsichtigt, bis zu 1 Gigawatt an gasbefeuerter Manöverstromung im Jahr 2024 und weitere 4 Gigawatt in den kommenden Jahren zu bauen.

Zuvor hatte Ministerpräsident Denys Schmyhal erklärt, dass nur noch 27 Prozent der großen Wärmekraftwerke in der Ukraine funktionstüchtig sind, während der Rest durch feindlichen Beschuss beschädigt oder zerstört wurde.