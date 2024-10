DeepState meldet neue feindliche Vorstöße

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär ist in der Nähe einer Reihe von Siedlungen in der Region Donezk und in der Region Kursk vorgerückt.

Die russischen Angreifer sind in der Nähe von Wuhledar und Tschassiw Jar in der Region Donezk vorgerückt. Darüber berichtet in der Nacht zum Montag, den 14. Oktober das ukrainische Projekt DeepState.

„Der Feind rückte in der Nähe von Kalinovka, Tschassiw Jar, Grigoryevka, Wuhledar, Olgovka (Region Kursk der Russischen Föderation – Anm. d. Red.), Kreminny (Region Kursk der Russischen Föderation – Anm. d. Red.), in Tsukurino und Zolotoy Niva vor“, heißt es in dem Bericht.

DeepState hat auch die Karte der militärischen Operationen aktualisiert.

Wir werden daran erinnern, dass am Sonntag berichtet wurde, dass die Fallschirmjäger von Tavricheskiye den Angriff in Richtung Kurakhov abgewehrt haben. Sie verbrannten sieben gepanzerte Fahrzeuge mit Infanterie und einen Panzer. Ein weiterer Panzer wurde getroffen.

Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte einen erfolgreichen Angriff mit ATACMS-Raketen auf die russische Radarstation Nebo-M durchgeführt.