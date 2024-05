Defizit bleibt im Stromnetz, Verbrauch steigt aufgrund des kalten Wetters - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ab dem 14. Mai 2024 bleibt ein erhebliches Defizit im Stromnetz bestehen, ab 16:00 Uhr gelten Strombegrenzungspläne für industrielle Verbraucher

Am Morgen des 14. Mai stieg der Stromverbrauch in der Ukraine um 4,5% im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt gestern, dem 13. Mai, insbesondere aufgrund der Kältewelle.

Dies meldete die NPC Ukrenergo.

„Das Stromsystem hat den größten Teil des Tages mit einem erheblichen Stromdefizit zu kämpfen gehabt. Der Grund dafür sind großflächige Schäden an den ukrainischen Kraftwerken, die es ihnen unmöglich machen, so viel Strom zu produzieren wie vor dem Angriff“, hieß es in der Erklärung. Ukrenergo warnte, dass die Strombegrenzungspläne für industrielle Verbraucher von 16:00 Uhr am 14. Mai bis 07:00 Uhr am 15. Mai in Kraft sind.

Die Nothilfe der EU-Länder wurde von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr heute angewandt.

Nach Angaben von Ukrenergo sind seit heute Morgen 421 Ortschaften in der Ukraine ohne Strom. Aufgrund der Feindseligkeiten gibt es Stromausfälle in den Regionen Donezk, Sumy, Charkiw und Cherson. Aus technischen Gründen gibt es Stromausfälle in der Region Kiew.