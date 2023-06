Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Grenzsoldaten riefen das belarussische Volk über Lautsprecher auf, das diktatorische Joch abzuwerfen und sich dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu widersetzen.

Quelle: Gesprächspartner der „Ukrajinska Prawda“ in der Grenzschutzeinheit an der Grenze zu Weißrussland und Video von „Ukrajinska Prawda

Details: An der ukrainischen Grenze wurde ein Appell an die weißrussische Seite gerichtet, in dem sie die von Weißrussland kürzlich durchgeführten lahmen IPSOs als „Mist“ bezeichneten.

Anzeige: Der weißrussischen Seite, die den Aggressorstaat unterstützt, wurde der Weg gewiesen, dem „russischen Schiff“ zu folgen.

Wer gegen die Ukrainer kämpfen wolle, sei kein Weißrusse, so die Grenzer, denn die echten Weißrussen seien gegen die Willkür des weißrussischen Diktators.

Die Ukrainer riefen die Belarussen dazu auf, das Joch der Diktatur abzuwerfen, frei zu werden und sich von dem Muster zu befreien, „geduldig“ zu sein und alles zu akzeptieren, denn sonst werde ihnen eine Tragödie bevorstehen.

Wörtlich: „Eine besondere Warnung an diejenigen, die versuchen werden, die Grenze mit Waffen in der Hand zu überqueren: ‚Nehmt auf jeden Fall Mehl mit, ihr habt es vor kurzem erwähnt, denn ihr werdet es brauchen, wenn wir klassische belarussische ‚draniki‘ aus euch machen!

Zur Erinnerung: Im Mai spielten Grenzbeamte des Verbündeten des Aggressors an der Grenze zwischen der Ukraine und Weißrussland Audiopropaganda über die „Einheit der Völker“ ab, wobei sie das Beispiel des „gemeinsamen kulturellen Erbes – Borschtsch“ anführten. Die ukrainischen Grenzbeamten reagierten darauf, indem sie ausführlich erklärten, dass das derzeitige weißrussische Knollengebräu in seiner Konsistenz der Gefängnis-Balanda und der russischen Kohlsuppe ähnelt.

Sie rieten den Belarussen, die „Zutaten“ zu ändern und ein freies Volk zu werden, nicht ein Zwangsgefangenes.