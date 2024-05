Die deutsche Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Schulze, ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die deutsche Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze ist heute, am 9. Mai, in Kiew eingetroffen. Ihr Besuch in der Ukraine war zuvor nicht angekündigt worden.

Svenja Schulze berichtete dies im sozialen Netzwerk X.

Es wird darauf hingewiesen, dass Schulze in der Ukraine in Vorbereitung auf eine Konferenz zum Thema Wiederaufbau eingetroffen ist, die am 11. und 12. Juni in Berlin stattfinden wird und mehr als 1.500 Teilnehmer zusammenbringen soll.

Während ihres Aufenthalts in Kiew wird die Ministerin auch mit ukrainischen Beamten zusammentreffen, um aktuelle Themen zu erörtern, vor allem im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Ukraine.

Zuvor hatte Svenja Schulze darüber informiert, dass Deutschland die ukrainische Regierung seit dem Beginn des umfassenden Krieges Russlands gegen die Ukraine mit rund 32 Milliarden Euro umfassend unterstützt hat.

Anfang April dieses Jahres hat die deutsche Regierung ein Maßnahmenprogramm verabschiedet, das private Investitionen, Spenden von Stiftungen und Philanthropen für den Wiederaufbau der Ukraine anziehen wird.