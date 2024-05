Deutschland stellt 60 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in der Ukraine bereit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Deutschland wird weitere 60 Millionen Euro für humanitäre Hilfe an die Ukraine bereitstellen. Diese Mittel werden verwendet, um die Bedürfnisse der Bewohner der östlichen Regionen des Landes zu decken

Dies gab die deutsche Außenministerin Annalena Burbock bekannt, wie die Deutsche Welle berichtet.

Die Ministerin äußerte sich am Montag, den 27. Mai, während eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Ihr zufolge ist diese humanitäre Hilfe speziell für die Bewohner der östlichen Regionen der Ukraine bestimmt, wo es oft am Nötigsten mangelt.

Burbock betonte, dass die deutsche Regierung mit internationalen Kollegen zusammenarbeitet, um dort humanitäre Hilfe zu leisten.

Deutschland hat das neueste militärische Hilfspaket am 24. Mai angekündigt. Insbesondere werden die ukrainischen Streitkräfte im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit Dänemark zehn Leopard 1A5 Panzer erhalten. Das Paket umfasst auch HIMARS-Mehrfachraketen-Systeme, wie aus einer auf der Website der deutschen Regierung veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht.