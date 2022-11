Deutschland verstaatlicht den großen unterirdischen Gasspeicher von Gasprom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die deutsche Regierung hat beschlossen, SEFE (Securing Energy for Europe) zu verstaatlichen, eine frühere Tochtergesellschaft von Gasprom, die Eigentümerin des unterirdischen Gasspeichers Rehden ist, des größten in Westeuropa. Dies teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Montag, 14. November, mit.

Das Ministerium begründete den Schritt mit der drohenden Insolvenz von SEFE, die die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden würde.

„Um diese Gefahr abzuwenden und SEFE funktionsfähig zu halten, wird der Eigentümerwechsel und die Stabilisierung des Unternehmens eingeleitet“, hieß es in der Erklärung.

Das Wirtschaftsministerium wies darauf hin, dass SEFE ein Schlüsselunternehmen für die Energieversorgung in Deutschland ist. Sie hieß früher Gasprom Germania GmbH (GPG) und war im Besitz von Gasprom.

„Nach dem undurchsichtigen Verkauf der GPG an ein anderes russisches Unternehmen und der versuchten Liquidation der GPG befindet sich die GPG / SEFE seit April in der Obhut der Bundesnetzagentur. Die Eigentumsverhältnisse sind jedoch noch unklar“, sagte die Agentur…