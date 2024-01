Im Dezember haben Ingenieure die Stromversorgung von 463.000 Verbrauchern nach dem Beschuss wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dezember haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung von 463.000 Verbrauchern wiederhergestellt, die aufgrund des russischen Beschusses ohne Strom waren. Dies gab die Holdinggesellschaft am Donnerstag, den 4. Januar bekannt.

So wurde im Laufe des Monats die Stromversorgung für fast 430 Tausend Einwohner des Donbass, 28 Tausend – Region Dnipropetrowsk, 4,7 Tausend – Region Odessa, sowie 155 Kunden in Kiew und 443 – in der Region Kiew wiederhergestellt.

„Unsere oberste Priorität ist es, die Kunden so schnell wie möglich mit Licht zu versorgen. Die Stromtechniker beginnen mit der Arbeit, sobald sie von den Streitkräften der Ukraine und dem Staatlichen Katastrophenschutz die Erlaubnis und den Zugang zum Schadensort erhalten haben“, versicherte Olexander Fomenko, CEO von DTEK Grid.