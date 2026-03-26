In Dnipro haben russische Drohnen ein Hochhaus getroffen: Fünf Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 26. März griffen russische Drohnen Dnipro an: Fünf Menschen wurden verletzt, ein Gebäude wurde beschädigt.

Am Morgen des 26. März griffen russische Truppen Dnipro mit Drohnen an, wodurch ein Hochhaus beschädigt wurde und fünf Menschen verletzt wurden.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Oblast Dnipro

Zitat von Hanzha: : „Der Feind greift Dnipro an. Ein Hochhaus wurde beschädigt. Vorläufigen Angaben zufolge gibt es Verletzte. Die Folgen werden noch ermittelt.“

„Es sind Wohnungen im zweiten und dritten Stock des Mehrfamilienhauses in Brand geraten“, schrieb er.