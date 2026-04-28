Dollar und Euro sind gleichzeitig teurer geworden: Die aktuellen Wechselkurse in Wechselstuben und Banken am 28. April

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo lässt sich heute am günstigsten Devisen kaufen? Der Dienstagmorgen begann mit einem deutlichen Anstieg der Devisenkurse auf dem ukrainischen Markt. Die größten Systembanken, darunter PrivatBank und Monobank, haben ihre Kurse deutlich angepasst und den Wert von Dollar und Euro im Vergleich zum Vortag um bis zu 20 Kopeken erhöht.

Welche Banken noch günstige Angebote haben und wie sich die Situation in den Wechselstuben darstellt, erfahren Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.