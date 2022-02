Im Donbass gab es fünf Bombardierungen und zwei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Separatisten im Donbass haben in den letzten 24 Stunden fünfmal gegen das Schweigegebot verstoßen, wobei zwei ukrainische Soldaten verwundet wurden. Dies wurde in einem morgendlichen Briefing durch das Pressezentrum des Joint Forces Operation Headquarters berichtet.

„Zwei Soldaten der United Forces wurden durch feindliche Handlungen verwundet. Die Soldaten befinden sich in einer medizinischen Einrichtung. Der Gesundheitszustand des einen Soldaten ist mittelschwer, der des anderen zufriedenstellend“, heißt es in dem Bericht.

Insbesondere in der Nähe von Trekhizbenka eröffnete der Feind das Feuer aus Handgranatwerfern. In Richtung Novotroitskoye feuerten die Söldner mit Maschinengewehren und Panzerabwehrgranatwerfern. In der Nähe von Pisky beschoss der Feind die Stellungen der ukrainischen Verteidiger mit Panzerabwehrgranaten, großkalibrigen Maschinengewehren und Handfeuerwaffen. In der Nähe von Marinka griffen die Söldner ein unbemanntes Luftfahrzeug an, das zum Abwurf eines VOG-17-Schusses verwendet wurde.

Darüber hinaus wurde der Flug eines feindlichen unbemannten Luftfahrzeugs, wahrscheinlich Orlan-10, beim Überschreiten der Kontaktlinie in der Region Donezk registriert.

Seit 7:00 Uhr des heutigen Tages wurden keine Verletzungen des Waffenstillstandsregimes festgestellt…