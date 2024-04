Drei Beamte von Ukrsalisnyzja stehen im Verdacht, Staatsgelder veruntreut zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine hat Beamte einer Filiale von Ukrzaliznyzja über den Verdacht der Veruntreuung von Staatsgeldern informiert. Dies berichtete der Pressedienst des BEB am Freitag, den 19. April.

Die Mitteilungen über den Verdacht gingen bei drei Beamten einer der regionalen Niederlassungen von Ukrsalisnyzja und dem Direktor des Unternehmens ein.

„Nach den Unterlagen der vorgerichtlichen Untersuchung war die GmbH der Gewinner der Ausschreibung für die Lieferung von Schienenbelägen für die staatliche Einrichtung für 8,7 Millionen Hrywnja, über die der entsprechende Vertrag abgeschlossen wurde. Der Anhang zum Vertrag enthielt eine technische Spezifikation, nach der die Schienen hergestellt werden sollten, aber der Käufer stimmte zu, Waren von schlechterer Qualität zu kaufen“, heißt es in dem Bericht.

Wie sich herausstellte, widersprachen die im Rahmen des Vertrags erhaltenen Polster den Anforderungen der GOST, und einige Festigkeitsindikatoren wiesen sie einfach nicht auf.

Die Frage nach der Wahl der Maßnahmen für die Verdächtigen wird gerade geklärt.

