Drei Menschen starben bei einem Dacheinsturz in einem Wärmekraftwerk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem Dacheinsturz in einem Wärmekraftwerk in der Region Donezk sind drei Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte das Energieministerium am Montag, 10. Juli, mit.

„Während der Rettungsarbeiten in einem Wärmekraftwerk in der Region Donezk, wo sich der Unfall am 7. Juli ereignete, wurden unter den Trümmern die Leichen von zwei zuvor als vermisst gemeldeten Arbeitern gefunden. Somit sind drei Menschen an den Folgen dieser Tragödie gestorben“, heißt es in dem Bericht.

Die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk teilte ihrerseits mit, dass am Abend des 7. Juli das Dach und mehrere Stockwerke einer kritischen Infrastruktureinrichtung in der Stadt Kurakhove eingestürzt sind. Wahrscheinlich handelte es sich um ein Wärmekraftwerk.