Ein Teil der russischen Gruppen, die versucht haben, das Dorf einzunehmen, wurde vernichtet, während sich einige von ihnen möglicherweise noch verstecken, bis sie ausgeschaltet werden.

Konstantinopel in der Region Donezk ist entgegen den Aussagen des russischen Verteidigungsministeriums und russischer Propagandisten unter der Kontrolle der ukrainischen Verteidigungskräfte. Dies berichtete am späten Sonntagabend, den 9. März, das DeepState-Projekt.

„Entgegen den Erklärungen des russischen Verteidigungsministeriums und russischer „Kriegskorrespondenten“ befindet sich das n.p. Konstantinopel immer noch unter der Kontrolle der Verteidigungskräfte“, heißt es in dem Bericht.

Die DeepState-Analysten stellen fest, dass die Invasoren am 9. März mehrere Kampfgruppen in die Siedlung schickten, die in den nördlichen, östlichen und westlichen Außenbezirk des Dorfes eindrangen.

„Einige der Gruppen wurden vernichtet, andere verstecken sich möglicherweise noch im Dorf, bevor sie entdeckt und vernichtet werden“, so DeepState.

In der Gegend der Siedlung Ulakli ist der Feind vorgerückt und sammelt Personal für weitere Angriffe auf Konstantinopel.

Wir erinnern daran, dass der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Sonntagabend berichtete, dass der Feind im Laufe des Tages fünfmal versucht hat, in der Nähe der Siedlungen Skudnoje, Burlatskoje und Konstantinopel durchzubrechen.

