In der vergangenen Woche hat DTEK die Stromversorgung von mehr als 240.000 Haushalten wiederhergestellt, die aufgrund von feindlichen Angriffen abgeschnitten waren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der vergangenen Woche haben die DTEK-Energietechniker die Stromversorgung von mehr als 240.000 Familien in 27 Siedlungen wiederhergestellt, die aufgrund von Beschuss in den Regionen Odessa, Dnipro, Donezk und Kiew ohne Strom waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst von Rinat Achmetows DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass der größte Teil der Wiederherstellung in der Region Odessa erfolgte, die in der vergangenen Woche ständig unter feindlichem Beschuss stand. Vom 3. bis 9. März gelang es dem Unternehmen, die Stromversorgung von 143,4 Tausend Haushalten wiederherzustellen.

In der Oblast Dnipropetrowska, die ebenfalls zunehmend unter den Auswirkungen des feindlichen Beschusses leidet, konnten in der vergangenen Woche 76,1 Tausend Haushalte wieder mit Strom versorgt werden.

In der Oblast Donezk wiederum wurden trotz der ständigen Gefahr in den letzten sieben Tagen 19,2 Tausend Haushalte wieder mit Strom versorgt. Die Arbeit in der Oblast Donezk wird immer gefährlicher: Letzte Woche gerieten die Stromtechniker erneut unter feindlichen Luftangriff. Glücklicherweise blieben sie unverletzt.

Auch die Region Kiew ist häufigen feindlichen Angriffen ausgesetzt. In der vergangenen Woche haben die Stromtechniker die Stromversorgung von 1.300 Haushalten wiederhergestellt, sobald die Pioniere und das Militär die Erlaubnis dazu gaben.