Drei Pioniere haben sich auf einer russischen Mine in der Region Cherson in die Luft gesprengt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Drei Pioniere der Organisation The HALO Trust haben sich auf einer russischen Mine in der Region Cherson in die Luft gesprengt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, am Freitag, den 8. September, in Telegram.

„In der Region Cherson haben sich auf der russischen Mine drei Sprengmeister in die Luft gesprengt. Es handelt sich um Sappeure der Organisation The HALO Trust, die sich mit der humanitären Minenräumung in der Region beschäftigt“, schrieb er.

Nach Angaben von Prokudin hat der 24-Jährige schwere Kopf- und Halswunden erlitten. Er wird jetzt operiert. Die Ärzte tun alles, um das Leben des Verwundeten zu retten.

Zwei weitere Männer, 32 und 31 Jahre alt, haben Schrapnellwunden erlitten. Sie werden ebenfalls behandelt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 7. September in den Regionen Sumy und Charkiw vier Zivilisten durch Sprengsätze verletzt wurden, einer von ihnen starb.