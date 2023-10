Drohnenangriff: Es gibt einen Treffer in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 12. Oktober haben russische Truppen die Region Odessa erneut mit Angriffsdrohnen angegriffen. Ein Treffer wurde im Bezirk Ismajil verzeichnet, es gibt ein Opfer, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Kiper.

Er stellte fest, dass die Luftabwehrtruppen zehn Shaheds am Himmel über der Region abgeschossen haben, aber es gibt „Ankünfte“.

„Im Bezirk Ismajil wurden Schäden an der Hafeninfrastruktur und an Wohnhäusern festgestellt. Es gab Brände vor Ort, die bereits gelöscht wurden. Eine Person wurde verletzt. Eine 1935 geborene Frau hat thermische Verbrennungen erlitten. Sie befindet sich jetzt im Krankenhaus“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Die südlichen Verteidigungskräfte fügten hinzu, dass die Kamikaze-Drohnen aus verschiedenen Richtungen geschickt wurden und komplexe Flugbahnen und Landschaftsmerkmale nutzten, um die Luftabwehr zu umgehen. Insgesamt wurden in ihrem Verantwortungsbereich 14 Drohnen zerstört (vier in der Region Mykolajiw und zehn – in der Region Odessa).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum Donnerstag die Ukraine mit 33 Kampfdrohnen vom Typ Shahed angegriffen haben, von denen 28 zerstört wurden.