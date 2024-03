Drohnenangriffe auf Ölraffinerien in Russland haben zu einem Anstieg des Ölpreises geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Drohnenangriffe auf Ölraffinerien in Russland haben zum größten Anstieg des weltweiten Ölpreises innerhalb einer Woche in diesem Jahr geführt. Dies berichtete Bloomberg am Sonntag, den 17. März.

Jüngsten Berichten zufolge stieg der Weltmarktpreis für Rohöl der Sorte Brent auf über 85 Dollar pro Barrel, nachdem er in der vergangenen Woche um 4 Prozent gestiegen war, während West Texas Intermediate mit rund 81 Dollar pro Barrel gehandelt wird.

Es wird festgestellt, dass die Ölpreise aus der begrenzten Handelsspanne ausgebrochen sind, die in den ersten Monaten des Jahres vorherrschte, als die Preise den höchsten Stand seit November erreichten.

Experten warnen auch davor, dass die Instabilität der Prognosen für die Ölnachfrage in China und die anhaltende Inflation in den Vereinigten Staaten die Situation auf dem Markt weiter erschweren könnten.

Erinnern Sie sich daran, dass die Drohne in den letzten Wochen regelmäßig russische Raffinerien und Öldepots getroffen hat. Gestern Abend kam es zu einem Brand nach einem Drohnenangriff in der Stadt Slowjansk-auf-Kuban in der Region Krasnodar.

Zuvor hatten Drohnen am 16. März zwei Raffinerien in der Region Samara in Russland angegriffen und am 15. März griffen drei Drohnen eine Ölraffinerie in der Region Kaluga in Russland an: Die Anlagen wurden beschädigt.