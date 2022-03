DTEK fordert ein Embargo für russisches Öl und Gas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK ruft die Welt dazu auf, kein russisches Öl und Gas mehr zu kaufen, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht zu finanzieren. Der Aufruf an den Westen wurde am Montag, den 7. März, auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

„Im Namen von 250.000 Energiearbeitern, Gasarbeitern und Bergleuten bitten wir darum, das Leben unserer Kinder in ihren Häusern zu schützen und ein vollständiges Embargo für russisches Öl und Gas zu beschließen. Ein vollständiges Embargo für russisches Öl und Gas wird das Morden an ukrainischen Kindern stoppen und den Westen nicht schockieren“, heißt es in der Petition.

Es wird darauf hingewiesen, dass sichergestellt werden muss, dass die russischen Ölsorten URALS und ESPO nicht über Zwischenhändler weiterverkauft werden.

„Wir sind davon überzeugt, dass dies der einzige Weg ist, Russland dazu zu bringen, den Krieg zu beenden – das Töten von Zivilisten, die Zerstörung von Häusern, Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern einzustellen. Wer heute russische Kohlenwasserstoffe kauft, bezahlt für den Tod unserer Kinder im schlimmsten Krieg, der in der Mitte Europas entfesselt wurde“, heißt es in der Erklärung.

DTEK ist zuversichtlich, dass das Embargo auf russische Energieressourcen nicht zu globalen Verwerfungen führen wird, da es weltweit genügend Produzenten gibt, die in der Lage sind, die Produktion zu steigern und die Verluste auszugleichen.

„Das politische Regime in Moskau spekuliert fälschlicherweise auf die Unbedenklichkeit seiner Lieferungen und versucht, die westliche Welt für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitschuldig zu machen. Machen Sie sich nicht mitschuldig! Verhängen Sie ein vollständiges Embargo für Öl und Gas aus Russland! Stoppt die Tötung unserer Kinder!“ – drängt das Unternehmen.

Die Medien hatten zuvor berichtet, dass die USA und die EU die Möglichkeit eines Embargos gegen Russlands Energieressourcen erörtern…